أعلنت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضها لأزمة تنفس شديدة بشكل مفاجئ .

وأشارت فريدة سيف النصر إلى أنها استعانت بالقرآن الكريم في الشفاء من تلك الأزمة .. فكتبت قائلة : ” الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب .. والله العظيم عدت قسما بالله ب بسم الله الرحمن الرحيم ( ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب والي ربك فأرغب ) صدق الله العلي العظيم ” .

وتابعت : ” خذ من القرآن ماشئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله .. ونعم بالله .. حبيبي يا الله ” .