نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تعرضها لوعة صحية خلال الأيام الماضية .

حيث شعرت ناهد السباعي بآلام شديدة تشبه آلام انفجار الزائدة والمرارة وعندما ذهبت إلى أقرب مستشفى تم اعطائها أدوية خاطئة مما أتعبها بشكل أكبر .

فكتبت السباعي في منشورها راوية تفاصيل ما حدث معها : ” شكر واجب لمستشفي السلام مستشفي علي أعلي مستوي من المهارة والكفاءة والخبرة والضمير .. من حوالي إسبوع تعبت جدا وجع شديد يشبه وجع إنفجار الزايدة والمرارة ” .

وتابعت : ” رحت أقرب مستشفي كشفوا عليا وعالجوني وادوني محاليل وأدوية غلط وروحوني البيت .. فضلت تعبانة وسخنت إحساس صعب قوي إنك تبقي موجوع وتعبان ومحدش عارف عندك إيه ” .

وأضافت : ” رحت لدكتور سمير جورج دكتور باطنة بعتني فورًا لمستشفي السلام لدكتور ماهر ويليم دكتور جراح و رغم إنه دكتور جراح لكن لا يفضل الجراحة وبيخليها آخر حاجة بعد ما يعمل كل المحاولات .. أما بالنسبة لطاقم التمريض فهم علي أعلي مستوي من الكفاءة والخبرة ” .

وحرصت ناهد السباعي في ختام حديثها على توجيه الشكر لجميع الأطباء وطاقم التمريض الذين أشرفوا على علاجها .. كما أكدت على تحسن حالتها الصحية بشكل كبير في الوقت الحالي .