حلت الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” ضيفة مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال الحلقة كشفت ريهام عبد الغفور عن تلقيها رسائل تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحد المعجبين والتي قابلتها بعمل ” بلوك ” له .

كما تحدثت بالإشارة إلى تجسيدها شخصية ” منى ” في حكاية ” ربع قيراط ” ضمن حكايات مسلسل ” إلا أنا ” أنها تشبهها لما تعرضت له من خيانة زوجية لمرتان من زوجها الأول وهو ما كان سببا في حدوث الطلاق بينهما .

وأكدت ريهام عبد الغفور على أنها لا تلوم زوجها على ذلك لأنهما في ذلك الوقت كانا صغارا في السن ولا يمتلكون خبرات كافية في الحياة مضيفة أنه بالوقت الحالي صديق عزيز لها ومازال من أفراد العائلة .

فقالت : ” أنا من نوعية الستات اللى مش ممكن تتحمل الخيانة .. زواجى الأول انتهى بسبب الخيانة لكن ده لأننا كنا لسه صغيرين ومعندناش خبرات لكن دلوقتى إحنا أصدقاء والعلاقة بينا عائلية ” .

وعن أبنائها أشارت ريهام إلى أن إبنها الأكبر ” يوسف ” يدرس إخراج في كندا ويناقشها في أعمالها الفنية ولديها إبن صغير يدعى ” فاروق ” وهما يعتبران نقطة ضعفها الوحيدة .