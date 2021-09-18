كشفت الفنانة ” أيتن عامر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تلقيها رسائل تهديد أحدها تهديد بالقتل من أشخاص مجهولين خارج مصر .

فجاء في منشور أيتن عامر : ” هو أنتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوة مصر عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى ” .

وتابعت : ” طيب يلا بينا بقا البلد دى بلد قانون واللى ماشي صح وليه حق هياخده لو كان عند مين لا منصب بينفع ولا فلوس .. صوت الحق عالى ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس في ٤ مش هتقدروا عليهم .. وكله هيبان والحق هيظهر هيظهر .. اللى معاه ربنا بيمشي على المايه ” .

وأشارت أيتن عامر في تصريحات لها إلى أنها عندما تلقت رسائل التهديد خلال الفترة الماضية أخذتها في البداية على محمل السخرية ولكن بعد تكرار الموضوع بشكل كبير تقدمت ببلاغ لشرطة الاتصالات المصرية لمعرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بتهديدها .

وأضافت أن من بين الأشخاص الذين أرسلوا لها رسائل التهديد شخصا طلب منها مبلغ مالي كبير لكي لا يؤذيها .. وعلقت على ذلك قائلة : ” الناس مفكرة إننا مليارديرات وبنرمي الفلوس في الأرض ” .

وأكدت الفنانة أيتن عامر على أنها ليس لديها خلافات مع أي أحد ولا تعرف أحدا ممن أرسل إليها هذه التهديدات .. مشيرة إلى أن مثل هذه التهديدات لن تؤثر فيها ولن تشعرها بالخوف ما دامت تعيش على أرض مصر .