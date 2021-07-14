حلت الفنانة ” صفية العمري ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON TV .

وخلال اللقاء وبسؤالها حول ما إجرائها لعمليات تجميل تسببت في تشوه وجهها وملامحها كشفت صفية العمري عن أن ما تردد ما هو إلا شائعة والتي تسببت في تدمير حياتها وأثرت على مسيرتها الفنية .

فقالت صفية العمري أن ما حدث هو إصابتها بالعصب السابع والذي أدى إلى ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من وجهها .

وتابعت : ” في الوقت ده أنا كان عندي فيلم إسمه صاحب الإدارة بواب العمارة وجتلي المخرجة وأنا حاطة شال على وشي وقولتلها أنا حصلي الحالة دي .. المشهد ده كات الممثلة فيه بيجيلها شلل وعملته طبيعي ومعايا بيحضر في اللوكيشن الدكتور ” .

وأضافت : ” بعديه خفيت وأخدت العلاج المظبوط والفيتامينات بتاعة الأعصاب .. وقتها طبعا لما حصل الارتخاء قالوا دي عملية تجميل وباظت واتشوهت واتشاعت بقى بعد كده ” .

وأشارت الفنانة صفية العمري إلى أنه بعد انتشار شائعة تشوه وجهها توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة .