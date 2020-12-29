أعلنت الفنانة ” إيمان السيد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مساء يوم أمس الإثنين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت إيمان السيد كاشفة عن تفاصيل حالتها الصحية : ” الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليًا مش بتضحكني مش عارفة يمكن عشان لسه تعبانة وماستردتش صحتي .. لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدا بصراحة ” .

وتابعت قائلة : ” خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدا ومرهق حتى على المستوى النفسي .. أنا حاليا ما زال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم إني مش مدخنة .. عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان .. ربنا يحفظنا جميعاً ” .