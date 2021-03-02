أعربت الفنانة ” نادية العراقية ” عن إنزعاجها واستيائها من إهتمام الإعلام بتغطية وفاة الفنان الراحل ” يوسف شعبان ” بشكل أكبر من الفنانة الراحلة ” أحلام الجريتلي ” .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” حتي الموت فيه سوبر ستار وستار .. إيه الظلم ده ؟ .. القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي اللي بقالها ٣٥ سنة عطاء .. عيب عليهم بجد ” .

وتابعت نادية العراقية : ” واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته .. مفيش عدل حتي في الموت .. بس العدل في القبر وفي الآخرة .. أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر ” .