أدلت الفنانة ” ليلى عز العرب ” بتصريحات لها عن الفنان ” محمد رمضان ” خلال استضافتها ببرنامج ” لحظات جريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

حيث أعربت ليلى عز العرب عن حبها لمحمد رمضان مشيدة بموهبته وقدراته التمثيلية إلا أنها تستنكر وتعتب عليه في إطلاقه لقب ” نمبر وان ” على نفسه .

فقالت : ” أنا بحب محمد رمضان بس زعلانة منه .. هو ممثل كويس وعنده إمكانيات هايلة جدا ولكن لا يصح أن يطلق على نفسه نمبر وان معرفش مين اللي بيخليه يعمل الحاجات دي ” .

وتابعت عز العرب : ” مفيش حاجة إسمها نمبر وان مع احترامي للي بيقول على نفسه إنه نمبر وان ” .