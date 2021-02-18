أدلت الفنانة ” رجاء حسين ” بتصريحات لها خلال حلولها ضيفة في برنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” cbc ” والتي تحدثت بها عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان ” سيف عبد الرحمن ” .

فقالت رجاء حسين إنها قررت الانفصال عن سيف عبد الرحمن بعد وفاة إبنها لعدم قدرتها على تحمل الحياة الزوجية التي استمرت بينهما لمدة 51 عاما .

وأكدت على إنها خلال تلك الفترة مرت بالعديد من الأزمات والصعاب ولكنها تحملت ذلك من أجل أولادها .. وأضافت أن المرأة العاقلة هي التي تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها .

وعن زوجها السابق الفنان سيف عبد الرحمن قالت : ” هو راجل طيب وراجل محترم وعاملني كويس أوي وعمره ما عمل فيا أي حاجة .. وتزوج وزوجته من أحب الناس إلي وعلى إتصال بيها ست محترمة جدا مثقفة وصحبتي أوي ” .