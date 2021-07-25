أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة “ميرنا وليد” التى نشرت صورتها وهي طفلة عبر حسابها بموقع «فيسبوك» منذ فترة، وعبّر الجمهور عن إعجابه بتلك الصورة ومن بين تعليقاتهم: «كلبوظة يا ميرنا، شكلك اتغير، عسل أوي».

واستطاعت الفنانة المصرية – اللبنانية ميرنـا وليد أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديـا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة «ميرنا وليد»

ميرنا وليد هي ممثلة مصرية من أصل لبناني ولدت في طرابلس بلبنان و درست الإخراج في معهد السينما كانت بدايتها في عام 1991 من خلال فيلم الراعي و النساء لتلعب شخصية إبنة سعاد حسني بطلة الفيلم، والتي تقع في حب الراحل ” أحمد زكي “، الذي قال لـ «ميرنا» في ذلك الوقت بأنها ستكون نجمة كبيرة، كما أن وقوفها امام أبطال العمل جعلها تتعلق بالفن وتقرر الدراسة بمعهد السينما، حيث تخصصت في دراسة الإخراج.

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ملامح ميرنا وليد الجميلة جعلت أغلب المنتجين والمخرجين يرشحونها ويحصرونها في تقديم الأدوار الرومانسية، فشاركت في العديد من الأعمال منها فيلم “ديسكو ديسكو” أمام ​نجلاء فتحي​، و”اغتيال فاتن توفيق” مع إلهام شاهين، و”لحظات حب” .

ومن أعمالها الدرامية مسلسلات: “سور مجرى العيون” و”قصة مدينة” و”حكاية بلا بداية ولا نهاية” و”جمهورية زفتى” و”لعبة الحياة” و”العيش والملح” وقدمت شخصية روحية في مسلسل “أم كلثوم” و”روبابيكيا” و””قاسم أمين” و”فارس العرب” و”علي مبارك” و”الإمام الغزالي” و”تعالى نحلم ببكره” و”بنت أفندينا” و”مباراة زوجية” و”علي يا ويكا” مع ​مصطفى قمر​، وشاركت في عام 2017 في المسلسل الإذاعي “خيوط الشمس”، وتشارك حالياُ في مسلسل “قيد عائلي” .

والجدير بالذكر أن «ميرنا» لديها أيضًا صوت جميل و قد شاركت بصوتها مع الفنان مدحت صالح في أغنية لأحد الأفلام السينمائية وهو فيلم شورت وفانلة وكاب للنجم أحمد السقا و النجمة اللبنانية نور.

ثم أنتجت لنفسها ألبومًا بعنوان “الحب همس” أطلقته في عام 2007، إلا أنه لم يحقق لها الإنتشار المطلوب كمطربة، وقدمت أغنيات بعدها مثل “بسألك” وفي عام 2014 قدمت ميرنا أغنية بعنوان “ابن مصر”. وبالرغم من تمتعها بصوت جميل إلا أنها ظلت تتعامل مع الغناء بروح الهواية معتبرة أن الأساس هو التمثيل بالنسبة لها.

تزوجت النجمة ميرنا وليد من الكابتن طيار محمود الدجوي في عام 2014 و لديها منه أبنتان هما مايا ومريم , ظهرت مؤخرا في برنامج مع منى الشاذلي و ظهرت إبنتاها معها و قالت أن إبنتيها يتقنان التمثيل و يحبونه و أنها ليس لديها مانع إذا أرادتا الدخول في مجال الفن و لكن بعد إتمام دراستهم الجامعية .

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