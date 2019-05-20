فنانة مصرية من عائلة فنية تشارك صورتها في الطفولة.. هل عرفتها؟

نشرت الفنانة المصرية ​رانيا فريد شوقي​ صورة من طفولتها لمتابعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام متمنية لو عادت طفلة، قائلة: “الطفولة احلي ايام في حضن ابويا، اه لو رجع بينا الزمان بناسه الحلوه”.

وحصدت الصورة إعجاب متابعي النجمة، معلقين على براءتها وجمالها اللافت، داعين بالرحمة لأبيها الفنان الراحل فريد شوقي.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> الطفولة❤ احلي ايام في حضن ابويا اه لو رجع بينا الزمان بناسه الحلوه A post shared by رانيا فريد شوقي (@rania_farid_shawky) on May 18, 2019 at 12:10pm PDT

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي تشارك حالياً في مسرحية “الملك لير” إلى جانب يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ومحمد فراج ونهى عابدين وهبة مجدي ونضال الشافعي وناصر سيف وأيمن الشيوي وأحمد عزمي ومحمد فهيم وحمادة شوشة.