أعادت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا تداول لصورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة ومُغَنّية شابة شهيرة، حيث كانت في تلك الصـــورة تبلغ من العمر قرابة 6 سنوات، وهي أول صورة لها في مرحلة الطفولة

أنها الفنانة المصرية “أسماء أبو اليزيد“، والتي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورتها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولي، وبالتدقيق في شكلها نجده لم يتغير نهائيًا بل أنه ظل كما هو بعدما كبرت وأصبحت شابة جميلة.

وحازت تلك الصورة المتداولة على إعجاب كبير من قبل جمهور ومحبي الفنانة الشابة، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكل ،أسماء أبو اليزيد وهي طفلة، وأكدوا أنها لم تتغير بعد كل هذه المدة

الفنانة الشابة «أسماء أبو اليزيد» في طفولتها

أسماء أبو اليزيد ممثلة ومغنية مصرية، من مواليد 1990م درست في كلية الفنون الجميلة وشاركت في بدايتها في عدد كبير من العروض المسرحية من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية)، التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي لعام 2016.

خاضت أسماء تجربة الإخراج أيضًا، فأخرجت مسرحية “ميلودراما” عام 2013 كذلك ساعدت في الإخراج مع المخرج شادي الدالي في مسرحية “حلم بلاستك” الذى مثلت فيه بعد ذلك دورًا. وشاركت بغناء المونولوجات في فرقة “بهججة” وهى فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغاني الضحك والبهجة ومونولوجات معاصرة.‏

كان مسلسل “أنا عشقت” عام 2014 أول ظهور لها على الشاشة ثم لفتت أسماء الأنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية “تقى” في مسلسل “هذا المساء” عام 2017، وأيضا دورها في مسلسل “أنا شهيرة.. أنا الخائن”، بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي؛ ثم توالت عليها الكثير من الأعمال الفنّية الناجحة، وكانت آخر مشاركة لأسماء في السينما من خلال “فيلم موسى” الذي يُعرض حاليًا في دور العرض.

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في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام“. وظهرت أسماء أبو اليزيد فى الصور مع تليفزيون و تليفون و راديو من أيام الزمن الجميل مما نال إعجاب متابعيها.

وتشارك أسماء أبو اليزيد في مسلسل الآنسة فرح الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

يُذكر أن الفنان أحمد مجدي، قال في تصريحات خاصة: “لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الأنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيميا خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا”.

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

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