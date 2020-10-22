نشرت الفنانة ” أسما شريف منير ” إبنة الفنان ” شريف منير ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لزوجة والدها الفنانة المعتزلة ” لورا ” وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها عنها .

فكتبت أسما شريف منير في تعليقها على الصورة : ” الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات أبويا .. إيه ده هو في مرات أب حلوة كده أومال فين الحوافر والعيون الشريرة .. مش مرات أب يبقي أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت ” .

وتابعت قائلة : ” ده اللي المجتمع والأفلام ديما بيصدروه بس الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات اللي في الدنيا .. عمرنا ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت علي حقوقنا ولا التزامات أبويا لينا ” .

وأضافت أسما شريف منير : ” أم إخواتي أو بناتي عشان هما صغننين .. هي عيلتي وحبيبتي لما بزعل مع أبويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها .. أنا وهي أصلا شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني وبتحس بيا ” .

وأكملت : ” أنا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان بس حسيت إني لازم أقولها إني بحبها وبحترمها وأديها حقها وعشان أقول لأي ست لو إنتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبيهم وحبيهم كأنهم ولادك وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه .. بحبك يا لولو أوي وربنا يخلينا لبعض كلنا ديما وشكرا علي كل حاجة حلوة عملتيهالي ” .