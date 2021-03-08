تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” تصريحات أدلت بها أخيراً الفنانة المغربية سعيدة شرف وعلّقت من خلالها على إعلان مواطنتها الفنانة دنيا بطمة براءتها من تسيير حساب فضائح المشاهير المعروف باسم “حمزة مون بيبي”.

وقرأت ما جاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق، وقالت في المؤتمر إن مسيّر الحساب هو محمد بن بشير، لافتةً إلى أن الأخير تواصل مع بطمة وطلب منها إفساح المجال للمتهمة ابتسام بطمة من أجل الدخول إلى هذا الحساب، مشيراً إلى أنه يمكنها الدخول إليه بدورها.

وذكرت أيضاً، نقلاً عن نص الحكم، وجود علاقة بين المتهمتين، أي الفنانة وشقيقتها ومسيّر الحساب. وأضافت: “مسؤولية دنيا بطمة في ملف حمزة مون بيبي ثابتة وهذا ما أكده القضاء خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية”.

وقرأت في النص أيضاً: “فضلاً عن تأكيدهما (دنيا وابتسام) أنهما على علم بأن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة الملقّبة بسلطانة وأن المتهمة دنيا بطمة تواصلت مع مسيّر الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف، هذا علاوة على التصريح التمهيدي للمتهمة عايشة عياش التي أكدت علاقة المتهمتين المذكورتين وهما دنيا بطمة وابتسام بطمة، بمسيّر الحساب المذكور، المدعو محمد بن بشير”.