فنانة مغربية شهيرة تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه!

نشرت الممثلة المغربية نفيسة بنشهيدة عبر حسابها على الانستغرام صورتها وهي ترتدي لباس البحر داخل حمام السباحة.

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وأثارت هذه الصورة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضت نفيسة للعديد من الانتقادات، إذ اعتبرها متابعوها جريئة ولا تليق بفنانة في مقامها.

وبهذا المنشور تكون نفيسة قد انضمت إلى لائحة الفنانات اللواتي تعرضن للهجوم بسبب اعتمادهن الجرأة والإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة نفيسة بنشهيدة، هي ممثلة مغربية تألقت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ومن أبرزها فيلم “عايدة”.