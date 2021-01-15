نشرت فنانة المكياج العراقية الكردية باريز هادي على حسابها الخاص في “إنستغرم” مقاطع فيديو عدة ظهرت فيها وقد أجادت رسم ملامح عدد من الفنانين منهم نجلاء فتحي ومحمود ياسين وأصالة ونانسي عجرم.

وظهرت باريز في مقطع فيديو وهي تضع المكياج لتظهر بملامح متطابقة مع نجلاء فتحي، وفي مقطع آخر ظهرت بملامح محمود ياسين، لتضم في مقطع واحد الفنانَين وتجسّد مشهداً من أحد أفلامهما ظهرت فيه بمكياج الاثنين.

من ناحية أخرى، علّقت الفنانة رانيا محمود ياسين على تمكّن الماكييرة العراقية الكردية من إتقان رسم ملامح والدها الفنان محمود ياسين على وجهها.

وعبّرت رانيا عن امتنانها، حيث أعادت نشر فيديو والدها، وكتبت معلقةً: “يا جماعة شوفوا البنت القمر دي بتعمل ميك اب لنفسها تتحول بقدرة قادر وكأنها أبويا النجم محمود ياسين برافوو أنت شاطرة جدا”.

يُذكر أن محمود ياسين ونجلاء فتحي شكّلا ثنائياً سينمائياً ناجحاً، وقدّما معاً أكثر من 15 فيلماً، مثل “اذكريني” و”تمضي الأحزان” و”امرأة مطلّقة” و”حب أحلى من حب” و”الوفاء العظيم” و”لا يا من كنت حبيبي” و”العاطفة” و”الجسد” و”سونيا والمجنون” و”الشريدة” و”رحلة النسيان” و”أختي” و”بدور” و”سنة أولى حب” و”أنف وثلاث عيون” و”الظلال في الجانب الآخر” و”الشيطان امرأة”.