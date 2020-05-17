تعرض الفنان والمطرب الكويتي “عبد العزيز المفرج” رئيس جمعية الفنانين الملقب بـ”شادي الخليج” ، إلى وعكة صحية شديدة أدخلته في حالة حرجه، وسرعان ما نُقل إلي أحد المستشفيات لإجراء جراحة لوقف النزيف الذي أصاب المخ، إثر تعرضة لجلطة دماغية

وتداولت منصّات السوشيال ميديا هذا الخبر ، وشارك الفنان الكويتي طارق العلي عنوانًا لإحدى المواقع المحلية يفيد بإصابة عبدالعزيز المفرج بجلطة في المخ أدخلته غرفة العمليات لإيقاف النزيف، حيث علّق “العلي” قائلًا: “ما يشوف شر أستاذنا الغالي بوعلي والله يقومه بالسلامة”.

مايشوف شر استاذنا الغالي بوعلي والله يقومه بالسلامه https://t.co/CFUaav7tzc — طارق العلي (@tareqalali67) May 17, 2020

يُذكر عن الفنان عبد العزيز المفرج، أنه من مواليد حي القبلة، بالكويت 21 مارس 1939، عمل في مركز الفنون الشعبية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية ، وهناك التقى بالعديد من الفنانين من بينهم “حمد عيسى الرجيب” الذي استطاع إقناعه باحتراف الغناء بعد تردد كبير بسبب نظرة المجتمع الكويتي الدونية آنذاك للمشتغل في العمل الفني ولذلك قرر الرجيب تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج، وتعد أشهر اغانيه “لي خليل حسين” و”حالي حال” و”سيرة العشاق”،كما تعاون المفرج مع العديد من كبار الشعراء كان من أبرزهم الشاعر محمد الفايز الذي قدم له أوبريت “مذكرات بحار”. وحتل المفرج منصب نائب مدير الاتحاد العام للفنانين العرب لعدة سنوات