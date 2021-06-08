أعلن الفنان السعودي فايز المالك، عن تعرض مواطنه الفنان والمخرج المسرحي عمر الجاسر، للإصابة بورم في ”المخ“ وانه بحاجة إلى استئصاله في مستشفى كبير.

وقال “المالكي” من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع ”تويتر“ : “‏المخرج والممثل المسرحي ‎#عمر_الجاسر الذي قدم و لازال يقدم الكثير للمسرح السعودي يعاني من تعرض ورم في المخ ويجب استئصاله في أحد المستشفيات الكبيرة أملنا بالله ثم بك معالي الوزير” ثم أشار إلى المستشار بهيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

المخرج والممثل المسرحي #عمر_الجاسر الذي قدم و لازال يقدم الكثير للمسرح السعودي يعاني من تعرض ورم في المخ و يجب استئصاله في احد المستشفيات الكبيرة

املنا بالله ثم بك معالي الوزير @Turki_alalshikh @OAljaser pic.twitter.com/RXBRzBZl4F — فايز المالكي (@fayez_malki) June 7, 2021

من جانبه تفاعل تركي آل الشيخ، مع تغريدة المالكي مؤكدا أنه سيفعل ما باستطاعته تجاهه وطلب وسيلة تواصل مع ”الجاسر“.

وقد رد المالكي على مبادرة آل الشيخ بالدعاء له قائلا “الله يرفع قدرك ولا يريك مكروه بغالي سم الله يحيك”.

والفنان عمر الجاسر، من مواليد (1 يناير 1962) وهو ممثل ومخرج سعودي، أسّس فرقة ”فنون جدة المسرحية“ و هي أوّل فرقة مسرحية خاصة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، عام 1986، وتعتبر أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية، وحصدت العديد من الجوائز.

وكتب عمر الجاسر، ”38“ نصا مسرحيا و“4″ مسلسلات وسهرات تلفزيونية، و“2″ مسلسل إذاعي، كما مثل ”56“ مسرحية، و“54″ مسلسل تلفزيوني، والعديد من المسلسلات الإذاعية، فيما أخرج ”64“ عرضا مسرحيا، و“2″ من المسلسلات التلفزيونية، و“3″ برامج منوعات، وساعد في إخراج ”3“ مسرحيات، وأعدّ ”15“ نصا مسرحيا و عالج ”3“ مسلسلات بشكل درامي، كما وكتب وأخرج الكثير من الأفلام الوثائقية والتسجيلية والمناسبات والإعلانات التجارية.