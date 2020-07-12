أثار الفنان السعودي ” محمد الشعيبي ” الكثير من الجدل بسبب تصريحه الأخير الذي كشف من خلاله عن رغبته في الزواج من فتاة سعودية باعتبارها تتوافر فيها جميع الصفات الحسنة التي تجعلها زوجة مثالية .

فقال محمد الشعيبي في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق ” سناب شات ” : ” بإذن الله راح أتجوز من السعودية يقولون حلاه الثوب ركعته منه فيه .. أولا فيها مميزات غير مع احترامي لكل بنات الخليج فيهم النعم لكن السعودية من ديرتي وأحسها ستر وغطى ” .

وتابع : ” أحس إنه رجل البيت ليه احترام وكيان وقدر تعطيه قدره وتحترمه وتفزعله .. ولو جعان تأكل في نفس الوقت ولو كان نص الليل .. بالنهاية مو معني إنه بنات الكويت أو قطر أو عمان أو الإمارات مو زينيين لا بالعكس أكن لهن كل الاحترام والتقدير ” .

الأمر الذي أثار استياء وغضب عدد من متابعاته من الكويتيات اللاتي أعتبرن هذا الكلام إهانة لهن خاصة وأن الشعيبي يعيش في الكويت منذ طفولته لأن والدته كويتية الجنسية .

فجاءت بعض التعليقات المهاجمة له من جانبهن مثل : ” الكويتية تاج راسك ولأنك عارف مالك قبول في الكويت ” و ” وشفيها الكويتية مثل السعودية إذا فيها فزعة والكويتية أخت رجال ولها فزعات وماكو فرق بين الكويت والسعودية وأهل الخليج ” .