توفي صباح اليوم الثلاثاء والد الفنان السوري ” فادي صبيح ” بعد صراع مع المرض لعدة أشهر .

والتي حرص فيها فادي صبيح على البقاء فيها بجانب والده لتقديم الرعاية والاهتمام له على أمل أن يتخطى هذه الوعكة الصحية الصعبة .

وحرص الفنان السوري ” تيم حسن ” على تقديم التعازي لفادي صبيح في وفاة والده من خلال منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتب قائلا : ” رحم الله والد الصديق فادي صبيح .. تعازي له ولعائلته ونسأل الله للفقيد المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان .. البقاء لله ” .

كما نعت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” والد فادي صبيح عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وقالت : ” رحم الله والد الفنان العزيز فادي صبيح وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ” .