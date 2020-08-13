انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في سوريا صورة للفنان السوري ” عارف الطويل ” من داخل البرلمان السوري .

والتي ظهر فيها وهو يقسم على القرآن والإنجيل معا أثناء أداء اليمين في المجلس .

الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين التي انقسمت آرائهم بين من وصفه بالجرئ في اتخاذه لمثل هذه الخطوة ومن قال إنه قام بهذه الحركة بدون قصد والبعض الآخر أعرب عن استيائه منها .

ليخرج عارف الطويل بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” للرد على ما تردد مؤكدا أن ما قام به كان عن قصد .

فكتب قائلا : ” رسالتي إلى من يتداول جزء من صورة .. نعم أنا أول من وضع يده متعمدا على القرآن والإنجيل معا أثناء القسم .. هكذا علمتنا أمي ضمن عائلتي السورية وهذا ما تعلمته في مدرستي السورية ” .

وتابع : ” نشأت على احترام الأديان وعدم التفريق بينها لهذا وضعت يدي على القرآن والإنجيل معا . .وما أتمناه بشدة أن نكون جميعا أمام الشعب السوري على قدر هذا القسم فعلاً لا قولاً ” .