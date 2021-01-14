كشف الفنان السوري قاسم ملحو، تفاصيل مكالمة هاتفية تلقاها من شخص مجهول، يهدّده خلالها بقتله هو وأسرته، خلال حادث سيارة.

وكشف قاسم ملحو، تفاصيل المكالمة الهاتفية، عبر حسابه الخاص بموقع “فايسبوك” أكد خلالها أنه تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس الأربعاء، من رقم هاتفي مجهول، وادّعى أن اسمه محمد، وأبلغه رسالة تهديد بأنه سيقتله هو وجميع أفراد عائلته، عن طريق حادث سيارة.

وأكد قاسم ملحو، أنه سينشر الرقم الذي هاتفه كاملاً في حال تكرار الأمر، مستنكراً سبب عداء هذا الشخص له أو أزمته معه.

وكشف ملحو، خلال منشور آخر، أن الشخص الذي هدّده اتصل به ثانية، واعتذر له مؤكداً أنه لم يعرف صاحب الرقم، وأنه ليس الشخص المقصود.

وحرص قاسم ملحو، على توجيه رسالة شكر لأصدقائه الذين انتابتهم حالة من القلق عليه، داعياً الله لهم بدوام الصحة والعافية.

من ناحية أخرى، شارك الفنان السوري قاسم ملحو، في مسلسل “بروكار” الذي طرح الموسم الرمضاني للعام الماضي 2020، بطولة عبدالهادي الصباغ، سلمى المصري، نادين خوري، زهير رمضان، وآخرين. إخراج السوري محمد زهير رجب.