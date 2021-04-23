توجّه الفنان السوري ​يوسف بارا​ برسالة للجمهور طمأنهم فيها على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في محيط الرقبة والحنجرة لاستئصال كتلة حميدة.



وكتب بارا على صفحته الخاصة: “الندبات بتذكرنا بصبرنا وقدرة تحملنا للألم، وانو الجروح بتلتئم حتى لو أخدت وقت!!من بعد 5 سنين ونص معاناة مع هالكيس برقبتي وسحب سوائل والتهابات عن طريق الإبر، تم استئصاله من يومين بعملية جراحية!!الحمدلله انو التليّفات والالتصاقات اللي كانت حواليه ما وصلت للحنجرة او للأعصاب المجاورة، هاي أهم شغلة الله ستر.وحابب أشكر كل شخص قريب وبعيد اتطمن وسأل، وانشالله بتضلوا بخير جميعاً، يخليلي محبتكم”.