حالة حرجة ودقيقة تسيطر على ​الممثل ومغني الراب DMX​ ، وذلك بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات، الأمر الذي ادى الى نقله فورا الى المستشفى.

الجدير ذكره انه كانت قد قضت محكمة في مانهاتن سابقا بسجن الممثل ومغني الراب DMX لمدة عام، وذلك بسبب تهربه من سداد ضرائب بقيمة 1.7 مليون دولار.

وفي التفاصيل ان جيد راكوف قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، اصدر حكما على DMX، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز اذ انه اقر الأخير بالذنب في اتهام واحد هو التهرب الضريبي.

DMX ينقل للمستشفى بحالة حرجة بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات. pic.twitter.com/RjnJrf0iMJ — Celebs Arabic (@CelebsArabic) April 3, 2021