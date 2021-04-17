حل الفنان ” إيمان البحر درويش ” ضيفا مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها الرمضاني الجديد ” العرافة ” المذاع على قناة المحور .

وخلال الحلقة وفي فقرة ” وش تاني ” التي تم بها عرض مجموعة من الصور على إيمان البحر درويش للتعبير عن رأيه بأصحابها وجاء من بينها صورة للفنان ” تامر حسني ” .

وعلق إيمان البحر درويش عن لقب ” نجم الجيل ” الملقب به تامر حسني معربا عن رفضه لمثل هذه الألقاب .. فقال : ” مش هنسيبنا بقى من الألقاب اللي ملهاش معنى دي زي موسيقار الأجيال .. هو ناجح كمطرب وناجح في السينما ” .

وعن الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” أشار إلى أنه سبق وحذرها من ” لسانها ” على حد وصفه على خلفية ما كانت تدلي به ويتسبب لها في أزمات متابعا : ” قلت لها لسانك هيضيعك .. كنت بنصحها عشان متخسرش حد وتعدت عليّا لفظيا لما كنت نقيب الموسيقيين ” .

وتحدث إيمان البحر درويش عن مطربي المهرجانات الشعبية مشيرا إلى أنه ضد شطبهم من نقابة المهن الموسيقية ولكنه يدعوهم إلى ضرورة إختيار كلمات الأغاني التي تليق بالمجتمع المصري .

كما أكد خلال حديثه عن عدم وجود خلافا بينه وبين الفنانة ” آثار الحكيم ” مضيفا : ” مفيش خلافات أو أي مشكلة بيننا عمرنا ما اختلفنا.. وشاركت معي في فيلم ( طير في السماء ) وكان من أجمل أعمالي الفنية ” .

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