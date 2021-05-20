استضاف الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه يحدث في مصر أبطال مسلسل ” خلي بالك من زيزي ” وهم كلا من الفنانين : أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم إلى جانب مخرج العمل ” كريم الشناوي ” .

وخلال الحلقة طرح شريف عامر سؤالا للفنان محمد ممدوح عن إذا كان قد فكر في خسارة وزنه فقال : ” ناوي تخس تاني ولا بتقول الناس حاباني وأنا تايسون ” .

ليرد محمد ممدوح على ذلك قائلا : ” هشوف معنديش مانع .. وأنا بردو لما أخس مش هبقى أحمد عز .. لو جالي دور واقتنعنا أنا والمخرج إني محتاج أعمل كده هعمل كده حالا ” .

كما أشار ممدوح إلى أن الفنان ” يحيى الفخراني ” كان قد نصحه بخسارة الوزن من قبل من أجل صحته وليس من أجل التمثيل .. متابعا : ” الفنان يحيى الفخراني ليه بعد ربنا سبحانه وتعالى فضل كبير في موضوع إني أخس ” .

وأضاف : ” قال لي خس عشان صحتك مش عشان التمثيل .. وأنا قولت له ممكن الفرق يبقى طفيف بس هتشوف الفرق ” .

يذكر أن مسلسل ” خلي بالك من زيزي ” تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .. وهو من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي ونهى عابدين وغيرهم .. ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي .