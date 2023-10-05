ظهر الفنان القدير عادل ماضي – والد الفنان ميدو عادل – في صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد مرور أسبوع على واقعة صفع ابنه من الفنانة لقاء سويدان، خلال عرض مسرحية سيد درويش، على خشبة مسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.

والد ميدو عادل

وظهر والد ميدو عادل، في الصورة، مع أحد الشباب الذي قام بمشاركتها والإشارة له، في الوقت الذي لم يعلق عادل ماضي، على واقعة صفع ابنه حتى الآن.

الفنان عادل ماضي والد ميدو عادل في شبابه

الفنان عادل ماضي والد ميدو عادل على اليمين

والدة ميدو عادل

كانت نشرت الفنانة سمر عبد الوهاب – والدة الفنان ميدو عادل، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رابط فيديو على يوتيوب، تشرح فيه واقعة صفع ميدو على وجهه من الفنانة لقاء سويدان.

وكان عنوان الفيديو الذي نشرته والدة ميدو عادل، يحمل عنوان: سليطة اللسان، وعلقت عليه، قائلة: «شير؛ لمعرفه الحق».

من هو ميدو عادل؟

ويذكر أن الفنان ميدو عادل، من مواليد عام 1986، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده هو فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبد الوهاب، وتخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وبدأ التمثيل خلال دراسته بالمعهد، وشارك بالعديد من العروض المسرحية المتميزة ثم شارك في بعض الأفلام القصيرة.

وميدو عادل هو من أبرز الفنانين الشباب المتألقين في الفترة الأخيرة بالأعمال الفنية وحقق نجاحات عديدة متتالية، ومن أعماله المسرحية، مسرحية “خرابيش” عام 2011، و”قهوة بلدى” عام 2014، و “بس أنت مش شامم”، عام 2016، ومسرحية “حب رايح جاى”، و”مسرحية الوصية” مع المخرج خالد جلال، وكانت آخر اعماله المسرحية هي (سيد درويش) علي مسرح البالون والتي جسد خلالها شخصية فنان الشعب .

آخر أعماله المسرحية

وفي سياق آخر، كانت أخر أعمال الفنان ميدو عادل عرض مسرحيته “سيد درويش” التى يظهر خلالها في شخصية الفنان الراحل سيد درويش وسط نجاح كبير.

وتضم مسرحية سيد درويش في بطولتها عدد من النجوم مثل الفنان ميدو عادل، والفنانة لقاء سويدان ورشا سامي وسيد جبر، علاء الحريري، محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، ماهر عبيد، محمد الشربيني وآخرين.

آخر أعماله الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عادل الدرامية كان مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال عملين وهما مسلسل انحراف ومسلسل العائدون.

وشارك ميدو عادل في بطولة مسلسل انحراف برفقة الفنانة روجينا وسما إبراهيم ولوسي وسميحة أيوب وعبد العزيز مخيون ورانيا محمود ياسين ومحمد مهران وآخرين.

بينما كان مسلسل العائدون من بطولة كلا من أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني وميدو عادل ومحمد فراج وآخرين من النجوم ودارت أحداث العمل حول ملف من المخابرات المصرية.

وكان قد حل الفنان ميدو عادل مؤخرًا ضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا وقال خلال لقائه: “الجواز أصعب حاجة الناس بتمر بيها في حياتها.. عشان إحنا معندناش الوعي إننا نربي عيالنا من وهما صغيرين على إن سيكولوجية الجواز دي مش حاجة سهلة”.

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