أدلى الفنان اللبناني ” ملحم زين ” بتصريحات له حول حياته الشخصية وموقفه من دخول أبنائه مجال الفن خلال مشاركته في برنامج ” تفاعلكم ” .

فقال ملحم زين أنه رجل شرقي بما تحمله الكلمة من معنى ويرفض دخول بناته عالم الفن مشيرا إلى أن شقيقته تمتلك صوتا جميلا إلا أن أهلهم رفضوا دخولها المجال الفني والغناء .

فيما أشار الفنان اللبناني إلى أنه يسمح بدخول الأبناء مجال الفن إذا كانت لديهم الموهبة الحقيقية ولن يقوم بفرضهم على الجمهور بالقوة .

وأكد ملحم زين على ضرورة الحفاظ على تفاصيل الحياة الشخصية مستنكرا تصرفات بعض الفنانين الذين يعرضون حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلق على ذلك قائلا : ” ما يفعلونه هذا خطأ كبير لأن البيوت لها حرمتها وما يحدث في المنازل الخاصة لا يجب أن يظهر على الكاميرا أو السوشيال ميديا ” .