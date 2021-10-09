أعلن الفنان العراقي ” علي جاسم ” عبر حسابه على تطبيق سناب شات عن اعتزاله الفن بشكل نهائي وذلك بعد ساعات على إطلاقه لأغنيته الجديدة ” من حقك عليه اعتذر ” .

فأشار علي جاسم في منشور له إلى أن قرار اعتزاله نهائي ولا رجعة فيه وأنه سوف يوضح السبب من وراء هذه القرار في وقت لاحق .

فكتب قائلا : ” حسبي الله ونعم الوكيل .. أعلن اعتزالي الوسط الفني نهائيا ومن غير رجعة .. راح أوافيكم بفيديو مفصل آني ليش اتخذت هذا القرار ” .

ليخرج علي جاسم بعد ذلك بشكل سريع للإعلان عن تراجعه عن قرار اعتزاله موضحا أنه كان قد تلقى تهديدات من جانب كتلة سياسية بعد تقديمه لحنا لهم وهو ما دفعه إلى إتخاذ قرار اعتزال الفن تجنبا للمشاكل والخروج من المأزق الذي وقع فيه .

فقال في مقطع فيديو له : ” احنا اتعاملنا مع أحد الكتل السياسية وعطيناهم لحن واتفقنا معاهم إن إسميما ينزل نهائيا وعلى أساس إن مطرب يغنيها وخلاص وتنزل أيضا من دون إسمي ” .

وتابع : ” اتفاجئنا إنه الأغنية عاملينها مونتاج ويريدون ينزلونها بصوتي وبإسمي فاحنا جامعناهم بالرفض وهم جامعونا بالتهديدات تهديدات ليا وللشركة عموما ” .

وأضاف علي جاسم : ” أنا نزلت هذي المنشورات اللي على السناب عن قرار الاعتزال حتى لا أكون بهالدوامة ونخلص ونلاقي مخرج من هالموضوع .. الحمد لله والشكر إنه اتعالج هالموضوع من قبل قواتنا الأمنية ” .