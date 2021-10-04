عرضت قناة ” ON ” البرومو الدعائي للحلقة الجديدة من برنامج ” سهرانين ” الذي يقدمه الفنان ” أمير كرارة ” وسيحل ضيفا بها الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” .

ويظهر في البرومو الدعائي سعد لمجرد وعو يغني عدد من الأغاني منها أغنيته ” إنت معلم ” و ” مشيت خلاص ” للفنان وائل جسار و ” جانا الهوى ” للعندليب عبد الحليم حافظ .

وتحدث لمجرد خلال الحلقة عن معاناته في بداية مشواره الفني مشيرا إلى أنه عاش أياما كان ينام فيها بالشارع ويعاني من الجوع .

فقال : ” أنا نمت في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس وعندي هدف قدام عيني وهوصله ” .

كما أكد الفنان سعد لمجرد على أنه يستعد لمشروع تمثيلي له قريبا .