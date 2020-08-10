نشر الفنان العالمي ” أنطونيو بانديراس ” صورة له من طفولته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بمناسبة عيد ميلاده والتي أعلن من خلالها أيضا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” تحياتي للجميع .. أريد أن أعلن أنه اليوم 10 آب أغسطس أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي بعد أن أثبتت إصابتي بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا ” .

وتابع : ” أود أن أضيف أنني أشعر أنني بحالة جيدة نسبيا فقط أشعر بالتعب أكثر قليلا من المعتاد وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد المؤشرات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على العملية المعدية التي أعاني منها والتي تؤثر على الكثير من الناس حول الكوكب ” .

وأضاف أنطونيو بانديراس : ” سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة والاستمرار في وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لـ 60 عاما التي تم إصدارها مؤخرا والتي وصلت إليها مليء بالحماس .. عناق كبير للجميع ” .