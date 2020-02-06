فنان عالمي يسرّب صورة فاضحة لعضوه الذكري.. والمعجبات مصدومات!

استيقظ محبو النجم العالمي ​كالفن هاريس​ صاحب اغنية “We Found Love” على صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد ان تم تسريب صورة لعضوه الذكري وقيل انه هو من التقطها وسربها بنفسه لإثارة الجدل.

لكن من المستحيل التأكيد أن الشخص الموجود في الصورة الفاضحة هو هاريس اذ ان الوجه مموّه ومع ذلك ، لاحظ الكثير من الناس أن هناك بعض الدلائل الملحوظة على أنه هو بما في ذلك الشامات على صدره وشفاهه الملتوية.

وبعد ان تم تسريب الصورة عبرت المعجبات عن صدمتهن بسبب تسريب صورة كهذه على الانترنت فيما البعض الاخر تفاجأ من الحجم حسب ما ورد في المواقع العالمية