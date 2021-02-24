خضع الفنان الأردني ” متعب الصقار ” لعملية بتر لإصبع في إحدى قدميه بعد تعرضه لمضاعفات سلبية بسبب معاناته من مرض السكري .

حيث كان يعاني من نقص في التروية لقدميه بسبب داء السكري وأجرى عملية لإعادة التروية لقدميه إلا أن أحد اصابعه لم يستجيب للعملية التي تمت وبقيتة أنسجته وخلاياه ميته و أصابته الغرغرينا فاضطر الأطباء لبتره كي لا تنتقل إلى باقي أجزاء القدم ومن ثم الجسم .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباءا حول إجراء متعب الصقار لعملية بتر كاملة لقدمه .

ليخرج ” حسين الخطيب ” نقيب الفنانين الأردنيين لنفي ما تم تداوله وأكد على أن الصقار يتمتع بصحة جيدة ويتماثل للشفاء وما قام به هو بتر لإصبع قدمه فقط .

وأضاف أنه يتمتع أيضاً بحالة معنوية جيدة وأنه يتم إجراء عملية غسيل الكلى له في الوقت المحدد .