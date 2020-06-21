شن الفنان الكويتي ” عبد الله بهمن ” هجوما حادا على المثليين والشواذ جنسيا ومن يدافع عنهم ويدعمهم من خلال مقطع فيديو نشره عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد عبد الله بهمن في بداية حديثه على رفضه لهذا الأمر واصفا إياه بالإنحراف الأخلاقي فقال : ” ما حدا يقولي اتكلم عنهم بإنسانية ولازم التعامل هذا مو مرض نفسي ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالي ” .

وتابع : ” لو إنت فيك مرض روح استر نفسك وروح اتعالج بالسر وتقرب من الله .. إنما تطلع بالشارع وترفعلي علم فده انحلال فكري وأخلاقي سببه الابتعاد عن الله ” .

وأضاف : ” هذه ليست حرية ولا إنسانية فالحرية تقف حدودها عند خطوط الدين .. في شئ يحكمنا وهو الدين والله الواحد يستحي يسولف في هذه الأمور وأدري إني ممكن اتهاجم وناس تقف ضدي بسبب هذا الكلام ولكن بالنهاية هذا مو دعم للإنسانية والحريات .. الله يهديكم ” .