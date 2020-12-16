أثار الفنان الكويتي محمد الصيرفي موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر صورة له وهو يقبل أقدام والدته للرد على الفنانة البحرينية حلا الترك بخصوص ازمتها مع والدتها منى السابر.

وعلّق “الصيرفي” على الصورة قائلا: “نصيحه لكل فنان عاق وانسان عاق لوالديه اتق الله في نفسك الفلوس تروح وتجي اما الام والابو ما يتعوضون الله يرحم ابوي. ويخليلي امي ودوم اصبح عليها وابوس ريولها الجنه تحت اقدام الامهات”.

وتراوحت تعليقات المتابعين على الصورة بين من أشادوا ببرّه لوالدته. فيما انتقده البعض واعتبروا أنه يفعل ذلك من أجل الرياء، وانّ بإمكان أن يحتفظ ببّره لامه دون أن ينشر الصورة.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “بينك وبين ربك هاي الحركات ماله داعي تثبت او توري الناس” و “اعتقد القصد حلا بس فعليا محد يعرف الظروف الي تمر بيها احتمال كبير يكون الي صار بضغط من ابوها يعني ماخفي كان اعظم” و “يقولون البنات حنونات والاولاد قاسيين عل اهاليهم..شوفو الفرق بين حلا الترك..والصيرفي…”.

يذكر أن محمد الصيرفي اشتهر من خلال برنامج المقالب «صادوه» واستمر بعدها بتقديم برامج المقالب مثل برنامج «هوب تاكسي» و«الأسنصيد» لكنها لم تحقق نفس النجاح.