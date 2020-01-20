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فنان لبناني يتعرض لإصابة بالرصاص المطاطي خلال مشاركته في تظاهرات لبنان

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كشف الفنان اللبناني ” باتريك مبارك ” عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابته برصاص مطاطي في كتفه خلال مشاركته في المواجهات التي وقعت يوم أمس بين قوة مكافحة الشغب والمتظاهرين في وسط بيروت .

ونقل باتريك مبارك إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم وأكد أنه سيخرج في الساعات المقبلة من المستشفى .

ونشر مبارك صورا للرصاص المطاطي الذي أصابه إلى جانب صورة لكتفه وتظهر الدماء عليه بعد معالجة إصابته .. وكتب في تعليقه عليها : ” هيدي الرصاصة يللي انشالت من كتفي .. هيدي رصاصة مطاطية فرمتني .. يا محلا الدوشكا ” .

وتابع : ” بعد 3 ساعات وقطع شريان وعصب بإسم ربي إن شاء الله خير .. شكرا لمستشفى الجامعة الأمريكية .. شكرا لمصطفى وحسين يللي تبرعولي بالدم ” .

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