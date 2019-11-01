فنان لبناني يصدم متابعيه بتعليقه على أحداث بلده.. ضد الثورة السلمية

صدم الفنان اللبناني يوسف الخال متابعيه بتعليق له على الأحداث التي تشهدها العاصمة والمناطق اللبنانية حالياً.

وغرد من خلال حسابه على “تويتر”: “أنا ضد إنو الثورة تكون سلمية. أنا ضد إذا أكلت كف ما تردّو بكفّين. أنا ضد إحترام الآليات الدستورية العتيقة أنا ضدّ المنظومة المُنَظَّمة بهيك نظام. أنا ضد بدعة الديموقراطية التوافقية. أنا ضد أي ثورة ما بتخلق نظام سياسي بديل بفكر جديد علمي و علماني”.

أنا ضد إنو الثورة تكون سلمية

أنا ضد إذا أكلت كف ما تردّو بكفّين

أنا ضد إحترام الآليات الدستورية العتيقة

أنا ضدّ المنظومة المُنَظَّمة بهيك نظام

أنا ضد بدعة الديموقراطية التوافقية

أنا ضد أي ثورة ما بتخلق نظام سياسي بديل بفكر جديد علمي و علماني #لبنان_ينتفض — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) October 30, 2019

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض له. وقد حذر متابعه من مصطلح الثورة حيث قال :إحذروا‬⁩ تعريف مصطلح الثورة ⁧‫#إحذرو‬⁩ ألّا ينبثق عن هذه الثورة ناطق بحركتها السياسية ⁧‫#إحذروا‬⁩ من عدم التطهير العام‬

ويشار إلى أن زوجته الفنانة نيكول سابا أعربت عن تضامنها مع المطالب الشعبية من خلال إلغاء حفل كان من المقرر أن تحييه في إحدى الجامعات المصرية.

وأعلنت هذا من خلال نص نشرته على حسابها على “إنستغرام” وجاء فيه: “أعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقيمين عليها عن عدم قدرتي على إحياء الحفل غداً وذلك نظراً للظروف التي نمر بها نحن اللبنانيين والتي يمر بها بلدي لبنان مما حال دون مجيئي وسفري إلى القاهرة، على أمل أن أراكم مجدداً في حفل آخر ورجاء أدعوا لبلدي”.