فنان لبناني يفجع بوفاة والدته

توفيت فجر اليوم الخميس والدة الفنان اللبناني ” مروان خوري ” نسيما مارون نطانيوس وذلك بعد صراع مع المرض حيث نقلت منذ أيام إلى المستشفى .
ومن المقرر إقامة شعائر الجنازة والصلاة على روحها في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 12 الجاري في كنيسة السيدة ” عشميت ” .. ثم ينقل جثمان الفقيدة الى مسقط رأسها “مزرعة التفاح” قضاء زغرتا .
وتقبل التعازي قبل الدفن ويومي السبت والاحد 13 و 14 يوليو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى الساعة السابعة مساءا في دار رعية كنيسة السيدة عمشيت .
وكان قد أعلن الفنان مروان خوري منذ أيام في بيان عن اعتذاره من إحياء حفله الغنائي في لبنان المقرر غدا الجمعة .
واعتذر مروان لجميع الذين اشتروا تذاكر الحفل قائلا : ” أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصا الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرا لكم لتفهمكم ” .
اود ان اقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصاً الذين حجزوا لحفلة الجمعة ١٢ تموز في منتجع L’Arc مغدوشة وذلك لعدم تمكني من إحياء الحفل في وقته وتأجيله لموعد آخر يعلن عنه في حينه وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكراً لكم لتفهّمكم pic.twitter.com/MzPntTKlAU
— Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) July 10, 2019