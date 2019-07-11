فنان لبناني يفجع بوفاة والدته

توفيت فجر اليوم الخميس والدة الفنان اللبناني ” مروان خوري ” نسيما مارون نطانيوس وذلك بعد صراع مع المرض حيث نقلت منذ أيام إلى المستشفى .

ومن المقرر إقامة شعائر الجنازة والصلاة على روحها في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 12 الجاري في كنيسة السيدة ” عشميت ” .. ثم ينقل جثمان الفقيدة الى مسقط رأسها “مزرعة التفاح” قضاء زغرتا .

وتقبل التعازي قبل الدفن ويومي السبت والاحد 13 و 14 يوليو من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى الساعة السابعة مساءا في دار رعية كنيسة السيدة عمشيت .

وكان قد أعلن الفنان مروان خوري منذ أيام في بيان عن اعتذاره من إحياء حفله الغنائي في لبنان المقرر غدا الجمعة .

واعتذر مروان لجميع الذين اشتروا تذاكر الحفل قائلا : ” أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصا الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرا لكم لتفهمكم ” .