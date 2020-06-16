أعلن الفنان المصري الشاب ” علاء عرفة ” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابته وتسعة من أفراد أسرته بفيروس كورونا .

وظهر علاء عرفة في مقطع الفيديو ليتحدث عن تفاصيل إصابته وتجربته كاشفا عن أفراد أسرته المصابين أيضا بالفيروس وهم والده وجده وجدته ويرقدون حاليا في المستشفى .

بالإضافة إلى شقيقه ووالدتهما وأبناء خالته الذين يتواجدون في المنزل ويطبقون شروط العزل الصحي .

وأشار علاء عرفة إلى أن الأعراض التى ظهرت على أفراد عائلته لم تكن متشابهة لكنها اختلفت ما بين ارتفاع فى درجة الحرارة والكحة والصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق والدوخة وهمدان الجسم وغيرها الكثير من الأعراض .

وأضاف : ” الحمد لله أنا بخير حتى الآن وأتحسن .. فنحن الآن في مرحلة تماثل الشفاء وفترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من 21 يوما .. ونتيجة المسحات جاءت مطمئنة وفي انتظار خروج باقي عائلتي من الرعاية في المستشفى بالسلامة إن شاء الله ” .

وتابع : ” الغرض من الفيديو ده التوعية العامة يمكن تفيد أى شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب فى شفاء شخص أو الوقاية من الكورونا .. وللعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أى شخص وده مش المرض الوحيد الموجود فى العالم اللى بيصيب الإنسان .. ياريت ناخد الموضوع بجدية شوية ” .