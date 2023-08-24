شن الملحن عمرو مصطفى هجوما حادًا على منتقديه بعد ظهوره مؤخرًا في عدة برامج تلفزيونية وإدلائه بتصريحات جريئة عن زملائه الفنانين في الوسط.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “أنا نرجسي، وأنا مغرور، وأنا منفصل عن زمايلي، وفي حالي ومش بكلم حد في الوسط”.

منشور عمرو مصطفى على فيسبوك

وأضاف: “ارتاحوا بقى وبطلوا تذكروا اسمي في كل مكان، اقعدوا اعملوا لجان في كل حته تطلع تشتمني، وبرامج مخصوص لمهاجمتي، كل ده لأني لازم أكون منافق وأشكر في ناس منافقة، علشان صورتي تكون كويسة قدام الناس”.

واختتم تصريحاته النارية قائلا: “طيب أنا عايز صورتي تكون وحشة ارتاحوا بقى”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشوره.

رامي جمال ينتقد غرور عمرو مصطفى

وكان رامي جمال حل ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم من برنامجها “حبر سري”، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، وتحدث خلال اللقاء عن عمرو مصطفى.

وقال رامي جمال خلال حواره بالبرنامج: “في نوع من النرجسية أنا مش بحبه، وفي فرق بين إنك واحد من الملحنين العباقرة اللي التاريخ مش هينكرهم، لكن لسة مين مزعلتوش؟”

وأضاف: “كفاية، عاب في كل زمايله، ولما تعيب في زمايلك إنت بتعيب في مهنتك، وأنا شايف إننا نكبر بعض أحسن”.

وتابع: “أنا عارف إنه أطيب من الطيابة، لكن الناس العادية بتشوف مشاكلنا، ليه نصدر لهم إننا مش بنحب بعض”.

وعلق رامي جمال على تصريح سابق لعمرو مصطفى قال فيه “أنا المبدع والمطرب أداة” بقوله: “أعوذ بالله، مفيش حاجة في الدنيا متوقفة على شخص، والملحن من غير شاعر وموزع شاطر أداة، والمطرب الشاطر اللي سماه أداة هو الفترينة، من غيرها مكانش هيبقى قاعد يتكلم إنه ملحن شاطر”.

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