كشف الفنان المصري حسن فؤاد الذي سطع نجمه في فترة التسعينات، سبب ابتعاده عن الساحة الفنية لمدة 17 عاما.

المطرب حسن فؤاد

وحكى حسن فؤاد خلال لقائه في برنامج “المنسي” الذي يعرض عبر قناة “هي” إنه تأثر كثيرا بوفاة أصدقائه من الفنانين مما جعله يبتعد.

المطرب حسن فؤاد نجم التسعينات

وحكى حسن فؤاد قائلا: “لما حد بيختفي من حياتك بيهزك، وفاة علاء ولي الدين وعبد الله محمود أثرت فيا وخلتني أبتعد عن الفن”.

الفنان المصري حسن فؤاد

وأوضح حسن فؤاد إنه عندما ابتعد الفن حفظ القرآن الكريم واصبح إمام في أحد المساجد وقال: “أنا من أسرة بسيطة ومتدينة وربنا أراد أني أتوقف وأحفظ القرآن وأدخل معهد القراءات وأحصل على إجازة القرأن الكريم وأبقى إمام مسجد لمدة 10 سنين ودي من أجمل فترات حياتي”.

وأكد حسن فؤاد أنه خلال هذه الفترة لم يهاجم الفن أو يصفه أنه حرام على العكس كان يدافع عنه وقال: “عمري ما حسيت أن الفن يتعارض مع الدين وكنت بقف مع المشايخ وأقول أن الفن من أعظم مهن العالم إن استغل بشكل صحيح، في أعمال عديدة علمتنا زي “ليالي الحلمية” و”أرابيسك” و”أبو العلا البشري” الفن أنك تقدم رسالة تعلم الناس وتفيدهم”.

من هو حسن فؤاد؟

وحسن فؤاد ممثل ومطرب مصري اشتهر خلال فترة الستعيميات وشارك في عدد من المسلسلات من أشهرها “الوتد” وكان ىخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل “خان القناديل” إنتاج عام 2003.

آخر أعماله

وكان الفنان حسن فؤاد، صاحب تتر مسلسل أرابيسك الشهير، قد طرح أغنيته في أبريل الماضي والتي تحمل عنوان «غطي وشك»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح، وإخراج سامح إبراهيم.

«غطي وشك» هي التعاون الثاني الذي يجمعه بالشاعر ماجد ميخائيل والملحن مايكل عياد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه معًا في أغنية «ستي فاطمة» والتي قدمها منذ عامين، وكانت بمثابة عودة قوية لمطرب أرابيسك، بعد فترة غياب طويلة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »