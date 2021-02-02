خرج الفنان ” حسن فؤاد ” المشهور بغنائه لتتر المسلسل المصري ” أرابيسك ” بتصريحات لجريدة اليوم السابع كشف من خلالها عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية والغناء لسنوات طويلة .

حيث أشار حسن فؤاد إلى أنه تعرض إلى العديد من الصدمات والمواقف التي سببت له هزة كبيرة جعلته يعيد حساباته .

ومن تلك الصدمات كانت وفاة عدد من أصدقائه المقربين التي شكلت وفاتهم صدمة كبرى له مثل الفنان ” علاء ولي الدين ” والفنان ” عبد الله محمود ” الذي كانت تربطه به علاقة صداقة قوية خلال مشاركتهما سويا في مسلسل ” الوتد ” .

وأضاف فؤاد إلى أن الأحداث التي مرت بمصر مؤخرا جعلت الجميع يشعر بالقلق وهو ما جعله يمر بفترة من الابتعاد والتأمل .. فقال : ” ربنا أخدنى فى حتة جميلة سعدت بيها جدًا .. ربنا أكرمنى ختمت القرآن وأخذت إجازة من معهد القراءات عن رواية حفص عن عاصم وكانت فترة جميلة من الفترات التى عشتها وعملت لى حالة من الإشباع لوقتى وطاقتى ” .

وتابع : ” كل شيء يحدث بقدر الله وقمت بتدريس القرآن خلال هذه الفترة لبعض الأزهريين ومكنتش أعرف إن ربنا أعطانى ملكة وموهبة الصوت لكى أدخل فى هذا الاتجاه وأتعلم فن التجويد وكانت من الفترات المهمة فى حياتى ” .

يذكر أن الفنان حسن فؤاد شارك في عدد من الأعمال الدرامية الهامة منها : مسلسل سعد اليتيم ومسلسل أرابيسك ومسلسل الوتد .. وكان آخر عمل فنى انضم إليه قبل ابتعاده عن الفن هو مسلسل خان القناديل في عام 2003 والذى شارك فيه بالتمثيل والغناء .