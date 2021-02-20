حل الفنان ” مجدي عبيد ” ضيفا في برنامج ” القاهرة اليوم ” وخلال الحلقة كشف عن معاناته من مشاكل في الصوت وعند التحدث نتيجة إصابته بجلطة في المخ وهي الجلطة الثالثة التي يتعرض لها خلال 3 سنوات .

وأشار مجدي عبيد إلى إنه لا يعرف سبب ما حدث له إلا أنه يحمد الله أن تأثير الجلطات جاء في الكلام والصوت فقط ولم تؤثر على الحركة .

وتابع متحدثا عن ما اكتسبه من أزمته قائلا : ” حب الناس ده أهم حاجة أنا طلعت بيها في الأزمة الصحية اللي حصلتلي .. والارتباط الأسري وحسيت إني مش زي الأول آه بس حالة الحب دي غير طبيعية ” .

ووجه مجدي عبيد الشكر لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” وأعضاء النقابة والمجلس الصحي بها على دعمهم ومساندتهم له في أزمته الصحية .

يذكر أن الفنان مجدي عبيد اشتهر بدوره في مسلسل ” حديث الصباح والمساء ” حيث جسد شخصية ” حسين أبو الروس ” .. وشارك أيضا في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها : أبو العروسة 2 وأفراح القبة وبدون ذكر أسماء .

https://www.facebook.com/QAlYoum/videos/254724399489570/?t=1