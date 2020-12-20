أعلن الفنان ” محمد الشرنوبي ” في تغريدة له يوم أمس السبت عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .
وذلك بعد إجرائه لمسحة كورونا والتي جاءت نتيجتها إيجابية .. ولكنه أشار إلى أن الأعراض أصبحت تقل ويشعر بتحسن كبير في حالته الصحية ويتواجد حالياً فى المنزل .
فكتب في تغريدته قائلا : ” عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جداً ” .
فيما أعلنت بعد ذلك زوجته ” راندا رياض ” عن إصابتها بالفيروس في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابي وكان أسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن ” .