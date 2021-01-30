حل الفنان ” عادل الفار ” ضيفا في برنامج ” القاهرة اليوم ” الذي يقدمه الفنان المصري ” إدوارد ” والتي تحدث من خلالها عن عدم سؤال أحد من زملائه وأصدقائه بالوسط الفني عنه .

فقال : ” محدش بيسأل عليا .. خالد عجاج اتصل بيه ميردش أزعل جدا .. اتصل بيه تاني يرد ويقولي إنت واحشني أوي طب أنا واحشك يا عم إبقى رد عليا ” .

وتابع عادل الفار حديثه الذي أبكى مقدمي الحلقة : ” حسيت إن الوسط ده غدار .. قبل كده كله كان بيسأل عليا وكله عايزني ولما كبرت بقى الدنيا مبقتش حلوة .. لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل ونطمن على بعض ” .

وأضاف موجها رسالة إلى جمهوره وزملائه : ” أنا بحبكم أوي ومش هسيبكم وهعمل شغل جديد .. ويا زمايلي اسألوا عليا واسألوا على بعض ” .

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