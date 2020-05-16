ظهر الفنان المصري ” مصطفى خاطر ” في إحدى حلقات مسلسله الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي ” عمر ودياب ” وهو مرتديا لحذاء عليه علم دولة الكويت .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء عدد من النشطاء الكويتيين على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع تويتر معتبرين ذلك إهانة واستياء لوطنهم .

وانطلق هاشتاج ” الكويت تاج راسك يا مصطفى خاطر ” الذي شنوا من خلاله هجوما على الفنان المصري .

وهو الأمر الذي دفع الفنان مصطفى خاطر إلى الخروج لتقديم اعتذار عن ذلك عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” مؤكدا إنه لم يقصد الإساءة تماما لدولة الكويت .

فنشر في تغريدة له مقطع فيديو قال فيه : ” إمبارح لقيت هجوم كبير أوي وفظيع من ناس كتير في دولة الكويت الشقيق وبيقولوا عليا إني كنت لابس جزمة في رجلي عليها علم الكيوت ” .

وتابع : ” أنا أكتر دولة سافرتها في حياتي هي الكويت وأكتر بلد ليا فيها صحاب كتير وعملت صداقات كتير هناك وبحب البلد جدا ومش في دماغي ولا قصدي الجزمة لونها ايه ” .

وكتب مصفى خاطر في تعليقه على الفيديو قائلا : ” والله يا جماعة غير مقصود تماما .. أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة .. وبقول لكل أهلي واصحابي واخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود .. كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق ” .