نشر الفنان المصري محمد هنيدي على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ملتقطة في صغره يسخر فيها من طفولته، حيث علّق عليها بقوله: “كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي مش فاهم ليه”.

وتابع سخريته من نفسه حيث رسم سهماً على الصورة أشار به إلى سرّته قائلاً: “سرة بالفوتوشوب علشان مش لاقي سرتي”، وتابع مشيراً إلى خلفية الصورة: “كان بحر بس الولد بتاع الفوتوشوب عملهالي جبل على أساس إني باصيف في جبال لبنان”.

يُذكر أن هنيدي يواصل حالياً تصوير فيلمه الجديد “النمس والإنس”، والذي تشاركه بطولته كلٌ من النجمتين منة شلبي وصابرين، وهو من إخراج شريف عرفة.

وكان آخر أعمال هنيدي، مشاركته في بطولة مسرحية “3 أيام في الساحل”، الى جانب عدد من النجوم، منهم: محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف.