علق الفنان ” تامر فرج ” على الفيلم الوثائقي ” الرحلة ” للفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” والذي تتحدث فيه عن رحلتها ومعاناتها أثناء حملها بطفلها الأخير خلال فترة الحجر الصحي ويعرض على منصة نتفليكس .

فنشر تامر فرج مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام وكتب في تعليقه عليه ساخرا : ” أنا آسف يا جماعة .. لكن أنا ورانيا ونادين قاعدين دلوقتى بنتفرج على فيلم وثائقى عاملاه ميريام فارس وبيتعرض على نتفلكس ” .

وتابع : ” بتشرح فيه معاناتها مع الحمل فى الحظر بسبب الكورونا فى الحديقة الدولية اللى عندها فى بيتها .. والدموع بتفر من عيوننا .. المعاناه فرتكت الترنج .. دعواتكم لميريام فارس ” .