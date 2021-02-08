انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان ” طارق لطفي ” من كواليس تصوير مسلسله الجديد ” القاهرة كابول ” .

وظهر طارق لطفي في الصورة بملابس وهيئة الشخصية التي يجسدها بالمسلسل وكان بلحية طويلة وهي ما جعلته يشبه إلى حد كبير ” أسامة بن لادن ” .

يذكر أن مسلسل القاهرة كابول بطولة كلا من : طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وخالد الصاوي .. ‏ومن إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال .

وتدور أحداث المسلسل حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي .. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021 .