خرج الفنان المصري ” عمرو يسري ” ببث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يتحدث من خلاله عن أزمته في عدم قدرته على العودة إلى مصر هو والعالقين في الولايات المتحدة الأمريكية .

وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مناشدا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل عودتهم إلى مصر .

وقال عمرو يسري إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في ولاية نيويورك من يوم 2 مارس وكان من المقرر أن يعود يوم 18 مارس لكن مع انتشار أخبار فيروس كورونا خاف من ركوب الطائرة التي كان يتجاوز عدد الركاب بها 300 راكب .

وأعتقد أن الأمر سيمر وأنهم سيكتشفوا علاجا للفيروس .. ولكن بعد ذلك تفاقم الأمر وبدأت إجراءات الحجر الصحي وتعليق الطيران .

وأضاف : ” بعد كده بعتوا طيارتين الأولى كانت يوم 3 إبريل و طيارة يوم 6 إبريل وأنا كنت ابتديت أتواصل مع السفارة والقنصلية المصرية في نيويورك ومصر للطيران وكل ده ومفيش رد .. والطيارات دي كانت من واشنطن والمسافة من نيويورك لواشنطن حوالي 5 ساعات ” .

وتحدث عمرو يسري عن إنه سمع بوجود قرار في الوقت الحالي بعودة العالقين لكنه فوجئ بوجود بنود خاصة عليه أن يوافق عليها قبل ركوب الطائرة .

البند الأول هو أن يدفع ثمن تذكرة الطيران أما البند الثاني أن مصاريف الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مرسى علم عليه أيضا .

وثمن الغرفة المزدوجة في اليوم 750 جنيه والفردية 1500 جنيه ولأنه يعيش بمفرده عليه أن يجلس في غرفة فردية ولمدة 14 يوما ستصل التكاليف بالإضافة إلى ثمن التذكرة إلى حوالي 25 ألف جنيه ولا بد أن يوافق قبل ركوبه الطائرة .

وتابع : ” يا جماعة حد سأل نفسه إحنا عايشين إزاي وبنصرف منين بقالنا شهر وإسبوعين معانا قلوس ولا لأ ” .

ولم يتمالك عمرو يسري دموعه في نهاية الفيديو مشددا على أنه يريد أن يعود إلى مصر لكن الشروط صعبة قائلا : ” يا جماعة حسوا بينا .. يا ريسنا إحنا متعلقين رجعنا ” .